سوق السعودية
"إم آي إس" توقع عقداً مع صندوق تنمية الموارد البشرية بـ 39 مليون ريال
مدة العقد 36 شهراً
وضع القراءة
100% حجم الخط
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
0:00
أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات "إم آي إس" عن توقيع عقد مشروع تشغيل البنية التحتية الرقمية مع صندوق تنمية الموارد البشرية بمبلغ إجمالي نحو 39.25 مليون ريال، شاملا ضريبة القيمة المضافة.
وقالت "إم آي إس"، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن مدة العقد 36 شهراً.
وتوقعت الشركة أن ينعكس الأثر المالي عليها بداية من الربع الأول 2024 إلى 2026.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
خبير للعربية: 3 عوامل ستؤثر على أسعار الذهب في الفترة المقبلةسيتجاهل الدولار والفائدة حال تصاعد التوترات الجيوسياسية قصص اقتصادية
-
بعد رفع "المركزي" المصري لسعر الفائدة.. هل يتأهب لخفض الجنيه؟خبير: خفض الجنيه سيكون تدريجياً قصص اقتصادية
-
"المركزي" التركي يعتزم تشديد السياسة النقدية لحين انخفاض التضخمحاكم جديد للمصرف المركزي التركي خلفاً لـ"حفيظة إركان" اقتصاد
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية