"إم آي إس" توقع عقداً مع صندوق تنمية الموارد البشرية بـ 39 مليون ريال

أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات "إم آي إس" عن توقيع عقد مشروع تشغيل البنية التحتية الرقمية مع صندوق تنمية الموارد البشرية بمبلغ إجمالي نحو 39.25 مليون ريال، شاملا ضريبة القيمة المضافة.

وقالت "إم آي إس"، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن مدة العقد 36 شهراً.

وتوقعت الشركة أن ينعكس الأثر المالي عليها بداية من الربع الأول 2024 إلى 2026.