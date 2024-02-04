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المعمر لأنظمة المعلومات مناسبة
شركة المعمر لأنظمة المعلومات "إم آي إس"
سوق السعودية

"إم آي إس" توقع عقداً مع صندوق تنمية الموارد البشرية بـ 39 مليون ريال

مدة العقد 36 شهراً

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات "إم آي إس" عن توقيع عقد مشروع تشغيل البنية التحتية الرقمية مع صندوق تنمية الموارد البشرية بمبلغ إجمالي نحو 39.25 مليون ريال، شاملا ضريبة القيمة المضافة.

وقالت "إم آي إس"، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن مدة العقد 36 شهراً.

وتوقعت الشركة أن ينعكس الأثر المالي عليها بداية من الربع الأول 2024 إلى 2026.

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