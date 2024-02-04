"سلوشنز" تتم الاستحواذ على 40% من "ديفوتيم ميدل إيست" بـ741.7 مليون ريال

أتمت الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات "سلوشنز" بتاريخ 1 فبراير الجاري عملية الاستحواذ على نسبة 40% من شركة "ديفوتيم ميدل إيست".

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأحد، إن الاستحواذ تم بمقابل نقدي لكامل قيمة الصفقة حيث بلغت قيمة المنشأة المعتمدة (Enterprise Value 100%) مبلغ 726.3 مليون درهم إماراتي (بما يعادل 741.7 مليون ريال سعودي تقريباً). وتم تمويل الصفقة من خلال مصادر سلوشنز الذاتية.

وكانت (سلوشنز) قد أعلنت على موقع (تداول السعودية) بتاريخ الموافق 20 نوفمبر 2023م عن صدور عدم ممانعة من الهيئة العامة للمنافسة وذلك بموجب قرارها الصادر برقم 721 وتاريخ 19نوفمبر 2023م بشأن الصفقة.

وقالت الشركة إن الاستحواذ يهدف إلى التوسع والتنوع في نطاق الأعمال لسلوشنز وتقديمها لخدمات متكاملة ومبتكرة وفق أفضل الممارسات الرقمية لتلبية احتياجات السوق من المنتجات التقنية والحلول الرقمية في المملكة والمنطقة، وتمكين عملاء سلوشنز من مواكبة التطورات والابتكارات المتوالية في الخدمات التقنية والمنتجات الرقمية لتسريع التحول الرقمي لأعمالها وتحقيقها لأهداف النمو والاستدامة.

وذكرت أن الاستحواذ يأتي تماشياً مع استراتيجية سلوشنز (LEAP) للنمو والتوسع في خطوط الأعمال الواعدة لتمكين التحول الرقمي لعملائها وتقديم أفضل قيمة لمساهميها.