"سينومي سنترز" تبيع مركز "صحارى بلازا" بـ200 مليون ريال لـ"الاستثمار كابيتال"

أعلنت شركة المراكز العربية "سينومي سنترز" عن إكمال صفقة بيع مركز "صحارى بلازا" الواقع في حي الملك فهد بمدينة الرياض على طريق الملك عبدالله، بمبلغ إجمالي يقارب 200 مليون ريال، لتكون رابع أصل تبيعه الشركة في إطار برنامجها لبيع محفظة من الأصول غير الأساسية والمقدر إجمالي قيمتها السوقية بملياري ريال سعودي تقريباً.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأحد، إن مركز صحارى بلازا تبلغ مساحته 12.54 ألف متر مربع، بقيمة 200 مليون ريال سعودي غير شاملة ضريبة التصرفات العقارية ولا رسوم السعي.

وأوضحت أن شروط الصفقة تضمنت نقل سند الملكية خلال 45 يومًا من تاريخ التوقيع مع إمكانية التمديد لفترة 30 يومًا إضافية بناءً على موافقة الطرفين، ويجب أن يكون سند الملكية خاليًا من أي رهن عقاري أو التزام قانوني أو مالي وخالي من عقود الإيجار.

وذكرت أن المشتري، شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة (الاستثمار كابيتال).

وأشارت إلى أن القيمة الدفترية لهذا الاستثمار بلغت في قوائم الشركة مبلغ 99 مليون ريال كما في 30 سبتمبر 2023، موضحة أن هذه الصفقة ضمن استراتيجية الشركة في إطار برنامجها لبيع محفظة من الأصول غير الأساسية.

وقالت إن صحارى بلازا لم يعد، وهو متجر مستأجر واحد متعدد الأقسام، يتماشى مع التوجه الاستراتيجي للشركة الذي يهدف إلى ترسيخ مكانة سينومي سنترز باعتبارها المطور والمشغل الأول لمراكز التسوق العصرية في المملكة العربية السعودية.

وقدرت إجمالي أرباح بيع صحارى بلازا بنحو 79 مليون ريال بناءً على القيمة العادلة للأصل كما في 30 سبتمبر 2023، مشيرة إلى أن التأثير على الإيرادات سيكون هامشيًا عند 5 ملايين ريال سنويًا.

وتوقعت ظهور الأثر المالي للصفقة في القوائم المالية للشركة ابتداءً من الربع الأول من العام المالي 2024.

وسيتم استخدام المبلغ المحصل من هذه الصفقة في ضخ السيولة وتعزيز المركز المالي للشركة.