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البحر الأحمر

"سي إم أيه سي جي إم" الفرنسية توقف مرور سفنها عبر البحر الأحمر

الشركة تعتبر المنطقة غير آمنة بسبب الهجمات الأخيرة التي نفذها الحوثيون

دبي - العربية.نت
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أوقفت شركة شحن الحاويات الفرنسية "سي إم أيه سي جي إم" مرور سفنها عبر البحر الأحمر، معتبرة المنطقة غير آمنة بسبب الهجمات الأخيرة التي نفذها الحوثيون.

وستواصل الشركة الفرنسية العمل في شمال البحر الأحمر لكنها لن ترسل أساطيلها عبر الجزء الجنوبي من المنطقة.

يُذكر أن المئات من سفن الحاويات وأعداد كبيرة من ناقلات النفط وناقلات السلع بما في ذلك "AP Moller-Maersk" اختارت تجنب المنطقة تماما بعد هجمات عديدة من قِبل الحوثيين منذ أواخر العام الماضي على السفن المرتبطة بإسرائيل بسبب الحرب في غزة.

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