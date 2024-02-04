"غروب فايف" تعلن إبرام عقد بأكثر من 30 مليون ريال مع أرامكو

أعلنت شركة "غروب فايف" السعودية للأنابيب، عن توقيع عقد بأكثر من 30 مليون ريال مع "أرامكو" لتصنيع وتوريد أنابيب صلب حلزونية اللحام.

ترسية مشروع بـ 200 مليون ريال على "جروب فايف"

وتوقعت الشركة في بيان لـ"تداول" السعودية اليوم الأحد، أن ينعكس الأثر المالي لتوقيع العقد ابتداء من الربع الثالث من العالم المالي 2024.

كانت "جروب فايف" أعنت نوفمبر الماضي، عن ترسية مشروع نظام نقل مياه رأس الخير – الرياض مع المؤسسة العامة لتحلية المياة المالحة بتاريخ الأربعاء 1 نوفمبر 2023.

وقالت الشركة حينها إن قيمة المشروع أكثر من 3 مليارات ريال سعودي شاملا ضريبة القيمة المضافة.

وذكرت أن المشروع عبارة عن تصنيع وتوريد أنابيب صلب حلزونية اللحام خاصة بنقل مياه رأس الخير إلى الرياض.