"مرافق": "جدة الثانية للمياه" تتسلم شهادة التشغيل الجاري لمحطة صرف صحي

أعلنت شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع (مرافق) عن استلامها بتاريخ31 يناير الجاري من الشركة السعودية لشراكات المياه شهادة التشغيل التجاري لشركة جدة الثانية للمياه لمعالجة وتشغيل محطة الصرف الصحي الواقعة بمدينة جدة بقدرة معالجة 300 ألف متر مكعب يوميا، على أن يكون تاريخ بدء التشغيل التجاري للمحطة بأثر رجعي اعتباراً من1 أكتوبر 2023.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأحد إن المشروع يهدف إلى تلبية الاحتياجات المتزايدة في مجال معالجة مياه الصرف الصحي في مدينة جدة باستخدام أحدث التقنيات ذات الكفاءة العالية وباستهلاك منافس للطاقة، وتم تصميم المحطة للاستفادة من مخرجاتها في إعادة استخدام المياه والحمأة في الأغراض الصناعية والتجارية.

وذكرت أن المشروع سيساهم في رفع مستوى الخدمات لتحقيق الاستدامة البيئية، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، من خلال الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في أنظمة المياه والزراعة، وتنمية المحتوى المحلي، وتحقيق المستهدفات التنموية لرؤية المملكة 2030.

تمتلك شركة مرافق حصة 45% في شركة جدة الثانية للمياه (الشركة المطورة للمشروع)، وسيظهر الأثر المالي لتشغيل المشروع على نتائج الشركة المالية في الربع الرابع من عام 2023م.

الجدير بالذكر أن اتفاقية المشروع الرئيسة الموقعة بين شركة جدة الثانية للمياه والشركة السعودية لشراكات المياه بدأت بتاريخ 25 فبراير 2019م وتنتهي بعد 25 سنة من تاريخ التشغيل التجاري للمشروع.