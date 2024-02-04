"مهارة للموارد البشرية" توافق على تجزئة القيمة الاسمية إلى ريال واحد للسهم
سيصبح عدد الأسهم 475 مليون سهم
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وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة مهارة للموارد البشرية الإعلان في اجتماعها يوم الخميس 1 فبراير 2024 على توصية مجلس الإدارة بتجزئة أسهم الشركة من 10 ريالات للسهم حاليا إلى ريال واحد للسهم.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأحد إن عدد الأسهم قبل التعديل، 47.5 مليون سهم، وستصبح بعد التعديل 475 مليون سهم، ولا يوجد تغير في رأس مال الشركة قبل وبعد عملية تجزئة الأسهم.
وذكرت الشركة أن قرار التجزئة سيكون نافذا على جميع مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قرر فيها تجزئة السهم، وسوف يتم تطبيق أثر القرار على سعر السهم ابتداء من يوم العمل التالي لانعقاد الجمعية، على أن يتم تطبيق القرار بالنسبة لعدد الأسهم في محافظ المساهمين في ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قرر فيها تجزئة الأسهم.
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