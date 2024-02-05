أرباح "مصرف الإنماء" السنوية تنمو 34.5% إلى 4.8 مليار ريال

ارتفع صافي أرباح "مصرف الإنماء" الصافية 34.45% على أساس سنوي إلى 4.83 مليار ريال في عام 2023، مقابل أرباح بلغت 3.59 مليار ريال في عام 2022.

وقال البنك في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن زيادة الأرباح السنوية تعود إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات 22.1% وذلك بفضل الزيادة في صافي الدخل من التمويل والاستثمار ودخل رسوم الخدمات المصرفية ودخل تحويل العملات في مقابل انخفاض في دخل تقييم الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل وإيرادات العمليات الأخرى.

وأضاف أن إجمالي الأصول زاد 18.1% على أساس سنوي إلى 236.71 مليار ريال في عام 2023.