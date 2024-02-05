تراجع أرباح بنك الجزيرة 8% إلى 1.02 مليار ريال في 2023
نتيجة الانخفاض في دخل العمليات بنسبة 5%
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انخفض صافي أرباح بنك الجزيرة بنسبة 8.03% في العام 2023 إلى نحو 1.02 مليار ريال، مقارنة بنحو 1.109 مليار ريال في 2022.
وقال البنك في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن انخفاض صافي الدخل بنسبة 8% العام الماضي، يعود بشكل رئيسي إلى الانخفاض في دخل العمليات بنسبة 5% ما يعود بشكل رئيسي إلى الانخفاض في صافي دخل التمويل والاستثمار وصافي ربح الأدوات المالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل ودخل العمليات الأخرى وصافي الأرباح من بيع الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة، قابله ارتفاع في الدخل من توزيعات الأرباح وصافي الدخل من أتعاب الخدمات البنكية.
في المقابل انخفضت مصاريف العمليات بنسبة 2% ويعود بشكل رئيسي إلى الانخفاض في صافي مخصص خسائر الائتمان ومصاريف العمليات الأخرى ومصاريف الاستهلاك والإطفاء، قابله ارتفاع في رواتب الموظفين وما في حكمها والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى.
وارتفعت أرباح بنك الجزيرة بنحو 15% في الربع الرابع 2023 لتصل إلى 280 مليون ريال.
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