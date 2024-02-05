أزمة طائرات بوينغ.. خلل جديد يدفع لتأخير تسليمات بعض طراز "ماكس 737"

قالت شركة "بوينغ" يوم الأحد، إنها ستضطر إلى القيام بمزيد من العمل على نحو 50 طائرة من طراز 737 ماكس لم يتم تسليمها، مما قد يؤخر بعض عمليات التسليم على المدى القريب، بعد أن اكتشفت موردتها "سبيريت آيروسيستمز" ثقبين تم حفرهما بشكل خاطئ في بعض أجسام الطائرات.

وأكدت "بوينغ" هذه النتائج ردا على استفسار من "رويترز" بعد أن قالت مصادر بالصناعة، إنه تم العثور على مشكلة في الثقوب المحفورة في إطار نافذة بعض الطائرات.

وقالت "بوينغ"، التي تعرضت لانتقادات من الجهات التنظيمية وشركات الطيران منذ انفجار سدادة باب طائرة 737 ماكس 9 في الخامس من يناير/كانون الثاني، إن إجراءات السلامة لم تتأثر وإن طائرات 737 الحالية يمكنها الاستمرار في الطيران.

"في يوم الخميس الماضي، أبلغنا أحد الموردين بعدم تطابق بعض أجسام طائرات 737. وأود أن أشكر أحد الموظفين في المورد الذي أبلغ مديره أنه ربما لم يتم حفر ثقبين وفقًا لمتطلباتنا تمامًا"، بحسب تصريحات الرئيس التنفيذي لـ"بوينغ"ستان ديل في رسالة إلى الموظفين في إشارة إلى سبيريت، وهي المورد الوحيد لجسم الطائرة 737.

وقال ديل، في رسالة نشرتها "رويترز" واطلعت عليها "العربية Business": "على الرغم من أن هذا الوضع المحتمل لا يمثل مشكلة فورية تتعلق بسلامة الطيران وأن جميع طائرات 737 يمكنها مواصلة العمل بأمان، فإننا نعتقد حاليا أنه سيتعين علينا إجراء إعادة صياغة لنحو 50 طائرة لم يتم تسليمها".

وقال المتحدث باسم شركة "سبيريت جو بوتشينو" لـ"رويترز" إنه كجزء من برنامج إدارة الجودة، حدد أحد أعضاء فريقها مشكلة لا تتوافق مع المعايير الهندسية.

وأضاف: "نحن على اتصال وثيق مع بوينغ بشأن هذا الأمر".

وقال ديل إن "بوينغ" تخطط لتخصيص عدة "أيام تصنيع" هذا الأسبوع في مصنع رينتون 737 خارج سياتل للعمل على الثقوب التي تمت محاذاتها بشكل خاطئ وإنهاء الأعمال المتميزة الأخرى. تسمح مثل هذه الأيام بإيقاف العمل العادي مؤقتًا وحضور مهام محددة دون إيقاف الإنتاج.

ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من مقدار وقت إعادة العمل في الأيام المقبلة. يعد هذا أحدث جهد من قبل شركة "بوينغ" لتشديد عملياتها بعد انفجار طائرة تابعة لشركة "ألاسكا إيرلاينز"، حيث سلطت الطائرة الضوء على ضوابط الجودة.

ومن المتوقع أن يصدر المحققون تقريرًا مؤقتًا هذا الأسبوع حيث يقومون بإفصاح ما إذا كانت البراغي الموجودة على سدادة باب خطوط "ألاسكا" الجوية مفقودة أو مثبتة بشكل سيء.

وقال ديل إنه في الوقت نفسه، طلبت "بوينغ" من مورد رئيسي، لم تحدده، وقف الشحنات حتى اكتمال المهام حسب المواصفات.

"في حين أن هذا التأخير في الشحن سيؤثر على جدول الإنتاج لدينا، فإنه سيحسن الجودة والاستقرار بشكل عام."

وقالت "بوينغ" إن الأجزاء التي تتوافق بالفعل مع المواصفات الصحيحة يمكن الاستمرار في شحنها. أمرت الهيئة التنظيمية الأميركية شركة "بوينغ" بوضع حد لإنتاج طائرات 737 بالمعدل الحالي البالغ 38 طائرة شهريًا لفترة غير محددة بينما تعالج ثغرات الجودة، وتأجيل الزيادات في الإنتاج اللازمة لتلبية الطلب المتزايد على الطائرات الجديدة.

حتى الآن، قالت "بوينغ" إنها ستواصل شراء قطع الغيار من الموردين بمعدلات أعلى مخطط لها مسبقًا من أجل تخفيف التأثير الذي يواجهونه من تجميد نمو الإنتاج.

وقالت مصادر في الصناعة إن فحوصات طائرات 737 ماكس تركز على الوضع غير الملائم لثقبين في مجموعة إطار النافذة التي توفرها شركة "سبيريت".

يجب أن تستوفي الفجوة بين أداة التثبيت وحافة الصفائح المعدنية المواصفات الصارمة المصممة لتقليل مخاطر إجهاد المعدن على المدى الطويل. في الماضي، كانت إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) تأمر أحيانًا بإجراء عمليات تفتيش بحثًا عن الشقوق الناتجة عن الحفر الخاطئ لثقوب التثبيت.

وقالت المصادر إنه حتى يوم الجمعة، تم العثور على "عدم المطابقة" أو عيب في الجودة في 22 جسمًا من أصل 47 تم فحصها حتى تلك اللحظة، ومنتشرة بين "بوينغ" و"سبيريت"، وربما تكون موجودة في بعض طائرات 737 في الخدمة.

وقالت المصادر إن النتائج ظهرت في إخطار روتيني حيث يقوم الموردون بإخطار "بوينغ" بأي قسيمة جودة معروفة أو مشتبه بها.

تعد مثل هذه التقارير عالية الجودة شائعة في مجال الطيران، لكن هذا الاكتشاف يأتي في الوقت الذي تخضع فيه شركة "بوينغ" وطائرتها الأكثر مبيعًا للمجهر بعد حالة الطوارئ في خطوط ألاسكا الجوية.

وحثت شركة تصنيع الطائرات الأميركية الشهر الماضي الموردين على تكثيف عمليات التفتيش وأخبرتهم أنه من "الضروري" استيفاء متطلبات الجودة، وذلك وفقًا لمذكرة اطلعت عليها "رويترز".

قال أشخاص مطلعون على الأمر إن شركتي "بوينغ" و"سبيريت" لم تتوصلا بعد إلى موقف متفق عليه بشأن عدد الثقوب التي تم حفرها بشكل خاطئ والتي يجب معالجتها، وعدد الأخطاء الطفيفة جدًا بحيث يمكن استخدام جسم الطائرة "كما هو".

ومن المقرر أن تكشف شركة "سبيريت"، التي انفصلت عن شركة "بوينغ" في عام 2005، عن أرباحها يوم الثلاثاء. يتم تجميع طائرات "بوينغ" 737 في رينتون خارج سياتل من أجسام الطائرات التي يتم شحنها بالقطار من "سبيريت" في ويتشيتا، كانساس.