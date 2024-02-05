رفض التماس "البابطين" بشأن فروقات زكوية بقيمة 32 مليون ريال

أعلنت شركة البابطين للطاقة والاتصالات، أن هيئة الزكاة والضريبية أصدرت ربوطا زكوية عن السنوات من 2015 إلى 2018 ونتج عنها فروقات زكوية بمبلغ 32 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إنها قامت بالاعتراض إلى الأمانة العامة للجان الضريبية، وأصدرت لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية قرارها لصالح الشركة إلا أن الهيئة استأنفت القرار لدى الأمانة العامة للجان الضريبية وتم تأييد القرار لصالح الهيئة.

وأضافت الشركة أنها قامت بجميع الإجراءات اللازمة للالتماس على قرار لجنة تسوية الخلافات الزكوية والضريبية وتقديم كافة المستندات المؤيدة لصحة الإلتماس إلا أنه تم رفض الالتماس بتاريخ 5 فبراير 2024م بشأن الفروقات الزكوية عن الفترة محل الخلاف للأعوام من 2015م وإلى 2018م البالغة 32 مليون ريال وبذلك أصبح القرار نهائيا.

وأشارت الشركة إلى أنه لا يوجد أثر مالي جوهري متوقع للتسوية على نتائج أعمال الشركة، حيث إن جزءا من تلك الفروقات قد تم التحوط لها سابقا.