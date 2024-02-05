مجموعة المهندس القابضة و"ليارد" الصينية توقعان مشروعاً مشتركاً

وقعت مجموعة المهندس القابضة ومجموعة ليارد الصينية رسميًا اتفاقية مشروع مشترك لتأسيس شركة ليارد الشرق الأوسط "Leyard Middle East" (حيث تمتلك مجموعة المهندس 51% ومجموعة ليارد 49%)، وسيقوم المشروع المشترك بإنتاج شاشات LED ومنتجات إنارة LED المختلفة.

وتأتي هذه الشراكة لتحقيق مستهدفات مبادرة "صنع في السعودية" و"برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (NIDLP)" الذي أطلقته هيئة تنمية الصادرات والمتوافقة مع رؤية المملكة 2030.

وقع الاتفاقية كل من نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الاستراتيجية لمجموعة المهندس القابضة، عبدالله بن سويدان، ولي نانان عضوة مجلس إدارة مجموعة ليارد، ونائبة المدير العام لشركة ليارد للإلكترونيات الضوئية، وأمين سر مجلس الإدارة.

وسيجمع المشروع المزايا التقنية والتشغيلية والمالية التي تتمتع بها مجموعة ليارد بالإضافة الى القوة المالية وشبكة الشركاء والعملاء المحليين والإقليميين لمجموعة المهندس القابضة وذلك لمواصلة تعزيز تطوير صناعة شاشات العرض والإنارة LED في المملكة العربية السعودية.

وسيقوم الشركاء في المرحلة القادمة بإنشاء المصنع داخل المملكة وذلك لتلبية الطلب المحلي المتزايد وكذلك لتصدير المنتجات للأسواق العالمية. علماً بأنه تم توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية الأطراف بين وزارة الاستثمار ومجموعة المهندس القابضة ومجموعة ليارد خلال مؤتمر الاستثمار الصيني السعودي في مدينة بكين خلال شهر ديسمبر لعام 2023م، مما يمهد الطريق للتطوير المستقبلي لمشروع "ليارد الشرق الأوسط" بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 وكذلك مبادرة الحزام والطريق الصينية.