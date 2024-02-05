نمو أرباح "السعودي الفرنسي" 18% إلى 4.22 مليار ريال في 2023

ارتفع صافي ربح البنك السعودي الفرنسي في 2023، بنسبة 18% على أساس سنوي، إلى 4.22 مليار ريال، مقابل أرباح بلغت 3.57 مليار ريال في 2022.

وقال البنك في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن زيادة الأرباح في 2023 تعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع إجمالي الدخل التشغيلي 16.3% قابله ارتفاع في إجمالي المصاريف التشغيلية بنسبة 15.02%.

وأضاف أن صافي دخل التمويل ارتفع 23.5% إلى 6.65 مليار ريال في 2023، فيما زاد صافي دخل العمولات الخاصة من الاستثمارات 13.7% إلى 1.18 مليار ريال.

وأوضح أن إجمالي الربح من العمليات ارتفع 16.3% إلى 9.3 مليار ريال العام الماضي.