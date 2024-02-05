نمو الأرباح الفصلية لـ"أبو معطي للمكتبات" 6.6% إلى 8.54 مليون ريال

ارتفع صافي ربح شركة عبد الله سعد محمد أبو معطي للمكتبات "أبو معطي" في الربع الثالث من عامها المالي بنسبة 6.6% إلى 8.54 مليون ريال مقابل 8.01 مليون ريال في الربع المماثل من العام المالي الماضي.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الاثنين، إن إيراداتها الفصلية تراجعت بنسبة 13% على أساس سنوي إلى 75.06 مليون ريال، مقابل 86.29 مليون ريال في الربع الثالث من العام المالي الماضي.

وعزت الشركة انخفاض الإيرادات فى الربع الثالث بشكل رئيسي الى انخفاض مبيعات قطاع الأحبار بسبب إلغاء اتفاقية توزيع أحبار العلامة التجارية إتش بي.

وذكرت أن سبب ارتفاع صافي الربح فى الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بنسبة 6.62%، يعود إلى زيادة إيرادات التأجير فى الربع الثالث من العام المالي الجاري مقارنة بالربع المماثل من العام السابق .

وارتفع مجمل الربح بنسبة 10.60% فى الربع الثالث من العام المالي الجاري مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بسبب تغير المزيج البيعي نظرا لانخفاض مبيعات الأحبار ذات الهامش المنخفض والاستعاضة بأصناف ذات هامش مرتفع.

وخلال أول 9 أشهر من العام المالي الجاري تراجعت إيرادات الشركة بنسبة 14.74% إلى 214 مليون ريال مقابل 251 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام المالي السابق.

وانخفض صافي الربح في تسعة أشهر بنسبة 3.38% إلى 24.29 مليون ريال، مقابل 25.14 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام المالي الماضي.