نهاية صعبة لـ"ماكدونالدز" في 2023 بفعل المقاطعة في الشرق الأوسط

انتهى عام استثنائي حافل بالمتاعب بالنسبة لشركة "ماكدونالدز"، التي خسرت مبيعاتها في العديد من الأسواق بسبب الحرب في غزة.

ارتفعت مبيعات المتاجر العالمية – أو المبيعات في المطاعم المفتوحة لمدة عام على الأقل – بنسبة 3.4% في الفترة من أكتوبر/تشرين الأول إلى ديسمبر/كانون الأول، وهو أقل بكثير من الزيادة البالغة 4.7% التي توقعتها وول ستريت، وفقا لمحللين استطلعت آراءهم شركة فاكتست لنظم البحوث.

غضب الزبائن في الشرق الأوسط بعد أن أعلنت شركة ماكدونالدز إسرائيل – التي تديرها شركة محلية – في أكتوبر / تشرين الأول أنها ستقدم وجبات مجانية للجنود الإسرائيليين.

وردا على ذلك، أعلنت بعض الشركات التي تديرها شركات محلية، مثل ماكدونالدز عمان، عن تبرعات لجهود الإغاثة في غزة.

في الشهر الماضي، حذر الرئيس والمدير التنفيذي لشركة ماكدونالدز، كريس كيمبكزينسكي، من أن "المعلومات الخاطئة" في الشرق الأوسط وأماكن أخرى تضر بالمبيعات.

بالإضافة إلى مقاطعة الزبائن، اضطرت ماكدونالدز إلى تحديد ساعات عمل المتاجر مؤقتا أو إغلاق بعض المواقع بسبب الاحتجاجات.

قال كيمبكزينسكي في منشور على منصة "لينكد إن" إننا "نكره العنف من أي نوع، ونقف بحزم ضد خطاب الكراهية، وسنفتح أبوابنا دائما بفخر أمام أي شخص".

يشار إلى أن تلك النهاية كانت غير متوقعة لعام قوي بالنسبة لشركة البرغر العملاقة، التي قالت إن مبيعات متاجر البيع العالمية ارتفعت بنسبة 9% في عام 2023.

ساعدت نجاحات التسويق المنتشرة بكثرة، مثل تسويق مخفوق "غريميس شيك" في الربيع الماضي، وعناصر القائمة التي تم تحسينها، على زيادة إيرادات العام بأكمله بنسبة 10% إلى ما يقرب من 25 مليار دولار.

لم تكن ماكدونالدز الشركة الأميركية الوحيدة التي شهدت رد فعل غاضبا من الحرب في الأشهر الأخيرة.

فقد قالت شركة ستاربكس الأسبوع الماضي إنها تواجه مقاطعة في الشرق الأوسط وأماكن أخرى بسبب دعمها الواضح لإسرائيل.

ارتفعت إيرادات ماكدونالدز بنسبة 8% إلى 6.4 مليار دولار في الربع الرابع، بما يتوافق مع توقعات المحللين. وارتفع صافي الدخل بنسبة 7% ليصل إلى 2 مليار دولار.