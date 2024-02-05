"أنابيب" تفوز بعقد توريد بنحو 108 ملايين ريال لصالح أرامكو

أعلنت الشركة "العربية للأنابيب"، "أنابيب" عن فوزها بعقد توريد أنابيب صلب بنحو 108 ملايين ريال لصالح أرامكو السعودية.

وأكدت الشركة في بيان "تداول" السعودية اليوم الاثنين، أن مدة العقد 11 شهرا مضيفة أن الأثر المالي للعقد سينعكس عليها في الربعين الثالث والرابع من السنة المالية.

وكانت "أنابيب" سجلت نموا في صافي أرباحها خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 352.5% إلى 44.8 مليون ريال، مقابل 9.9 مليون ريال في الفترة المقارنة من العام الماضي.

وقالت الشركة حينها، إن إيرادات الربع الثالث من العام سجلت نموا بنسبة 59% إلى 279 مليون ريال مقابل 175 مليون ريال في الفترة المناظرة من العام الماضي.

وذكرت الشركة أن أسباب نمو الإيرادت ومن ثم الأرباح في الربع الثالث من 2023 تعود إلى الاستمرار في الحصول على مشاريع خلال الفترة الماضية، بجانب استقرار الإنتاج خلال الفترة الماضية في مصنعي الرياض والجبيل و تحسن جداول التوريد.