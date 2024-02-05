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الخريف لتقنية المياه والطاقة
الخريف لتقنية المياه والطاقة
سوق السعودية

"المؤسسة العامة لتحلية المياه" ترسي مشروعا بـ82 مليون ريال على "الخريف"

مدة العقد 24 شهرا

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة عن ترسية عقد تشغيل وصيانة محطة التنقية الأولى وجميع ملحقاتها بمحافظة بريدة و تشغيل وصيانة محطة تنقية المياه الرابعة وجميع ملحقاتها بمحافظة رياض الخبراء مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الاثنين، إن الترسية تمت بتاريخ 4 فبراير 2024 وقيمة العقد 82.05 مليون ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة، ومدة العقد 24 شهرا.

وتوقعت الشركة أن ينعكس الأثر المالي للمشروع في الربع الأول من عام 2024، مشيرة إلى أنها ستعلن عن أي تطورات مستقبلية بهذا الخصوص في حينه وخاصة بعد استلام النسخة النهائية من العقد وذلك بعد توقيعه من جميع الأطراف المعنية.

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