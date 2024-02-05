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المعمر لأنظمة المعلومات مناسبة
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سوق السعودية

"إم آي إس" توقع عقداً بـ125.35 مليون ريال مع بنك البلاد

لتجهيز مركز بيانات جديد للبنك

دبي - العربية.نت
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وقعت شركة المعمر لأنظمة المعلومات (إم آي إس) عقدا مع بنك البلاد، بقيمة إجمالية 125.35 مليون ريال شاملا ضريبة القيمة المضافة لتنفيذ مشروع تجهيز مركز بيانات جديد.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن تاريخ ترسية المشروع يوم 31 ديسمبر 2023، وتم توقيع العقد اليوم 5 فبراير 2024 وتصل مدته 5 سنوات ميلادية.

ويستهدف بنك البلاد تجهيز مركز البيانات والذي يتضمن الخوادم و المحولات وسعات التخزين والأرشفة والنسخ الاحتياطي وأمن الشبكات وترحيل البيانات من مركز البيانات القديم إلى الجديد (Active &Passive &Migration).

وتوقعت "إم آي إس" أن ينعكس الأثر المالي للعقد خلال الربع الأول من عام 2024.

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