"بوينغ": تقدمنا بطلب لتأسيس مقر للشركة في السعودية

قالت شركة "بوينغ" على هامش معرض الدفاع في الرياض، إنها تقدمت بطلب لتأسيس مقر لها في السعودية.

جدير بالذكر أن شركة "بوينغ" قلصت خسائر الربع الرابع من العام الماضي لتأتي عند 30 مليون دولار ما يعادل 47 سنتًا للسهم مقابل توقعات بخسائر 78 سنتًا.

وجاءت الإيرادات أيضا أفضل من التوقعات عند 22 مليار دولار مقابل توقعات عند 21.2 مليار دولار، فيما ارتفعت التدفقات النقدية 10% لتأتي عند 2.95 مليار دولار.

ودفع انفجار لوحة بمقصورة القيادة في الخامس من يناير/كانون الثاني على متن طائرة ماكس 9 كانت قد دخلت الخدمة لدى ألاسكا إيرلاينز منذ ثمانية أسابيع إلى منع إدارة الطيران الاتحادية الأميركية 171 طائرة بوينغ 737 طراز ماكس 9 من التحليق، ما أفضى إلى إلغاء ألاسكا إيرلاينز ويونايتد إيرلاينز آلاف الرحلات.

لكن الإدارة رفعت الأسبوع الماضي، أمرها بمنع التحليق بعد أن اعتمدت تدابير فحص وصيانة جديدة، وقالت إن بوينغ لن يكون بوسعها التوسع في إنتاج طائرات 737 ماكس أو إضافة خطوط إنتاج جديدة لها إلا بعد تحسين الجودة.