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الذكاء الاصطناعي - تزييف عميق - تعبيرية آيستوك
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ذكاء اصطناعي

"مايكروسوفت" تتعاون مع "سيمافور" في المحتوى الإخباري المدعوم بالذكاء الاصطناعي

إطلاق نشرة ​​للأخبار العاجلة بمساعدة أدوات من "أوبن إيه آي" و"مايكروسوفت"

دبي - العربية.نت
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قالت شركة مايكروسوفت، اليوم الاثنين، إنها تتعاون مع منصة سيمافور الإعلامية وغيرها من المؤسسات الإخبارية لمساعدة الصحافيين على استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في إنتاج المحتوى.

وقالت مايكروسوفت في منشور على مدونتها إنها ستساعد المؤسسات على تحديد وتحسين الإجراءات والسياسات لاستخدام الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول في جمع الأخبار وفي أنشطة أخرى بالقطاع.

وقالت سيمافور إنها ستطلق نشرة ​​للأخبار العاجلة تحمل اسم (سيغنالز) يمكن للصحافيين استخدامها بمساعدة أدوات من شركتي "أوبن إيه.آي" و"مايكروسوفت" لتزويد القراء بالتحليلات والرؤى حول القصص الإخبارية العاجلة.

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كما أعلنت مايكروسوفت عن أنشطة تعاون مع مؤسسات إخبارية منها كلية كريج نيومارك لخريجي الصحافة بنيويورك، ورابطة أونلاين نيوز ومؤسسة غراوند تروث بروجكت وذلك لاستكشاف سبل دمج الذكاء الاصطناعي التوليدي في عملها وفي غرف الأخبار.

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