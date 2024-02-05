"مصرف الإنماء": إتمام صفقة شراء 5.75% من شركة "الدرع العربي للتأمين"

أعلن مصرف الإنماء عن إتمام صفقة شراء نحو 4.59 مليون سهم تمثل نسبة 5.75% من رأسمال الشركة في شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني.

وقال المصرف في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن قيمة الصفقة بلغت 81.02 مليون ريال، وتم تمويلها من الموارد الذاتية للمصرف.

وكانت النسبة التي اشتراها مصرف الإنماء بشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني مملوكة لشركة طوكيو مارين آند نشيدو فاير إنشورانس (TMNF)، وتمت الصفقة بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي "ساما" وهيئة التأمين على طلب الشراء.

وسبق أن أعلن المصرف في تاريخ 16 يناير الماضي عن توقيعه اتفاقية شراء أسهم شركة طوكيو مارين آند نشيدو فاير إنشورانس (TMNF) في شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني التي تقدم منتجات تأمينية مختلفة كالـتأمين الطبي، تأمين السيارات، تأمين الممتلكات، التأمين الهندسي والبحري، تأمين المسؤولية والحوادث للأفراد والشركات وتأمين الحماية والادخار للشركات.

ويسعى المصرف من خلال هذه العملية إلى تأكيد التزامه بدعم القطاع المالي وتوسيع نطاق تواجده من خلال تنويع استثماراته كما يعكس تطلعات المصرف الإيجابية لنمو قطاع التأمين المستقبلي، مشيرا إلى تأثير إيجابي لها على المدى الطويل.