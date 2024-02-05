"هواوي" تخفض إنتاج هواتفها الذكية للتركيز على شرائح الذكاء الاصطناعي

قال أشخاص مطلعون على الأمر إن الشهية المتزايدة لرقائق الذكاء الاصطناعي لمنتجات "هواوي"، إلى جانب قيود التصنيع، أجبرت شركة التكنولوجيا الصينية على إعطاء الأولوية للذكاء الاصطناعي وإبطاء إنتاج هواتفها المتميزة Mate 60.

وأوضح ثلاثة أشخاص، بحسب تقرير لـ"رويترز"، أن شركة "هواوي" تستخدم منشأة واحدة لإنتاج شرائح Ascend AI ورقائق Kirin التي تعمل على تشغيل منافستها لجهاز "آيفون" من "أبل"، وقال اثنان منهم إن الإنتاج قد تعطل بسبب انخفاض معدل العائد – وهو مؤشر على جودة الإنتاج.

لكن السباق العالمي على وظائف الذكاء الاصطناعي وسط المواجهة التكنولوجية بين الصين والولايات المتحدة جعل "هواوي" تحتل المركز الثاني في هواتفها المحمولة، حيث تتصدر الشركة مبيعات الهواتف الذكية الصينية لأول مرة منذ أكثر من ثلاث سنوات.

يقدم هذا الوضع لمحة نادرة عن التحديات التي تواجهها "هواوي" في الوقت الذي تعمل فيه على إعادة البناء منذ أن أدت العقوبات الأميركية في عام 2019 إلى قطع الوصول إلى أدوات صناعة الرقائق المتقدمة لأسباب تتعلق بالأمن القومي وشل وحدة الهواتف الذكية الخاصة بها. وتنفي شركة "هواوي" أن ذلك يمثل خطرًا أمنيًا.

ويوضح أيضًا تأثير القيود الأميركية على مبيعات رقائق معالجة الذكاء الاصطناعي إلى الصين، وهي السوق التي كانت تسيطر عليها شركة "إنفيديا" الأميركية بنسبة 90%، قبل أن تدفع القيود الأخيرة في أكتوبر العملاء الصينيين إلى البدائل المحلية.

أطلقت الحكومة مبادرة لتحسين وضع الصين في مجال القدرة الحاسوبية. وقد دفع ذلك السلطات المحلية إلى الإعلان عن مشاريع مراكز البيانات مع تعزيز الطلب العام والخاص على سلسلة Ascend من "هواوي" على وجه الخصوص، وفقًا لاثنين من الأشخاص والمناقصات العامة.

شريحة Ascend 910B المتوفرة في الصين

تعتبر شريحة Ascend 910B على نطاق واسع أكثر شرائح الذكاء الاصطناعي غير التابعة لـ "إنفيديا" المتوفرة في الصين.

وقال الأشخاص إن شركة "هواوي" أعطت الأولوية لإنتاج شرائح Ascend على شرائح Kirin، وبالتالي أبطأت تصنيع هواتف Mate 60 الذكية، من دون الكشف عن موعد بدء الترتيب.

وتعمل الشركة أيضًا على تحسين معدل إنتاجها - عدد الرقائق القابلة للاستخدام لكل رقاقة - لذلك تأمل أن يكون ترتيب الإنتاج هذا قصير الأجل، حسبما قال الأشخاص، الذين رفضوا الكشف عن هويتهم لأنهم غير مخولين بالتحدث إلى وسائل الإعلام.

لقد كانت شركة "هواوي" منخفضة المستوى فيما يتعلق بقدرتها على تصنيع الرقائق وطموحها، وهناك القليل من المعلومات العامة حول التقدم الذي أحرزته أو كيف تمكنت من إنتاج رقائق متقدمة.

أصبحت التطورات التي حققتها واضحة بعد أن فاجأت مراقبي السوق بإطلاق سلسلة Mate 60 في شهر أغسطس خلال زيارة وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو للصين. تمتلك الهواتف شريحة صينية الصنع بخدمة اتصال الجيل الخامس (5G). وقال المحللون إن "هواوي" ربما تكون قادرة على تحقيق ذلك جنبًا إلى جنب مع المعرفة الفنية من قبل أكبر شركة لتصنيع الرقائق في الصين "SMIC"، من خلال تعديل آلات الطباعة الحجرية العميقة الأكثر البنفسجية "ultraviolet lithography".

ويقول محللون إن مثل هذه العملية أكثر شاقة وتكلفة ومن المحتمل أن تكون أقل إنتاجية من استخدام آلات الأشعة الأكثر البنفسجية والأكثر تقدما والتي منعت الولايات المتحدة دول أخرى من بيعها للصين.

كانت هواتف Mate 60 غير متوفرة باستمرار، حيث اشتكى المشترون من أوقات الانتظار لمدة شهر لتلبية الطلبات المسبقة.

ومع ذلك، كانت السلسلة مسؤولة إلى حد كبير عن استعادة "هواوي" مكانتها كأكبر بائع للهواتف الذكية في الصين في الأسبوعين الأولين من عام 2024، حسبما قال مزود البيانات "Counterpoint" – وهي المرة الأولى منذ نهاية عام 2020.

وقال مصدران آخران إن منتجات "هواوي" الأخرى التي تأثرت باختناق الإنتاج تشمل وحدة الحوسبة المجهزة بـ Ascend MDC 810، والتي تعمل على تشغيل أنظمة مساعدة السائق المتقدمة.

أفادت "رويترز" الأسبوع الماضي أن شركات صناعة السيارات الصينية اضطرت إلى تأخير تسليم الطرازات الرئيسية بسبب مشكلات الإنتاج مع MDC 810.