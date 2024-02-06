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سوق أبوظبي

أرباح "IHC" الفصلية تتضاعف 10 مرات إلى 21.4 مليار درهم

ارتفعت الإيرادات السنوية بنسبة 18% لتتجاوز 60 مليار درهم

دبي - العربية.نت
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قفزت الأرباح الفصلية للشركة العالمية القابضة-"IHC" بأكثر من 10 أضعاف لتصل إلى 21.4 مليار درهم.

وعلى مدار العام استقرت الأرباح دون تغيير عند 32.7 مليار درهم.

وارتفعت الإيرادات السنوية بنسبة 18% لتتجاوز 60 مليار درهم. بدعم من عمليات الاستحواذ الاستراتيجية وكفاءة الأداء لمحفظة الشركات التابعة.

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