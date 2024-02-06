استقالة الرئيس التنفيذي لـ"حلواني إخوان" وتعيين صخر جمجوم عضوا منتدبا للشركة

أعلنت شركة حلواني إخوان عن صدور قرار مجلس الإدارة (بالتمرير) بالموافقة على قبول استقالة الرئيس التنفيذي عمرو بن وفيق فرغل نظراً لظروفه الخاصة ،كما قرر المجلس (بالتمرير) بتعيين عضو مجلس الإدارة صخر بن أسعد جمجوم ليكون عضواً منتدباً للشركة ، اعتباراً من تاريخ 15 أبريل 2024م ، وحتى انتهاء دورة المجلس الحالي بتاريخ 6 نوفمبر 2024م .

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" إن تاريخ سريان استقالة الرئيس التنفيذي من 1 فبراير 2024، بينما يبدأ العضو المنتدب المعين مباشرة مهام عمله اعتبارا من 15 أبريل المقبل.

واوضحت أن العضو المنتدب الجديد صخر جمجوم حاصل على شهادة الماجستير في الإدارة الهندسية والبكالوريوس في الهندسة الصناعية، يمتلك خبرات متراكمة امتدت لأكثر من 30 عاما، عمل خلالها في عدة مناصب تنفيذية في مجال الإنتاج والتشغيل والتصنيع و الأعمال الإدارية وذلك في عدة قطاعات ومنها قطاع الأغذية والتصنيع والخدمات اللوجستية.