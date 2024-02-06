الدلتا للأسمدة المصرية توقع اتفاقية مع شركة ألمانية لتأهيل مصنعي اليوريا والأمونيا

وقعت شركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية المصرية، اليوم الثلاثاء، اتفاقية تعاون مع شركة تيسين كروب الألمانية، بهدف إعادة تأهيل الشركة وتشغيل مصنعي اليوريا والأمونيا المغلقين منذ سنوات.

وقالت وزارة قطاع الأعمال العام المصرية في بيان إن الاتفاقية تستهدف تشغيل مصنعي اليوريا والأمونيا المغلقين منذ سنوات ورفع طاقتهما الإنتاجية إلى الحد الأقصى البالغ 1400 طن في اليوم.

ونقل البيان عن محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام إن "الوزارة تعمل في إطار السياسة العامة بدعم التصنيع والتوسع في الصناعات التحويلية لسد احتياجات السوق المحلية والمنافسة في الأسواق العالمية وخاصة الصناعات التي نمتلك فيها ميزة نسبية، وفي ظل الاهتمام والدعم بقطاع الصناعة وتهيئة المناخ والقوانين والتشريعات المشجعة للإنتاج والجاذبة للاستثمار"، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وتعمل شركة الدلتا للأسمدة التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيمياوية التي تأسست عام 1998 بمحافظة الدقهلية في مجال صناعة المواد الكيمياوية وخاصة سماد اليوريا ونترات النشادر والأسمدة المركبة الصلبة والسائلة والأمونيا وحامض النيتريك.

وتعمل تيسن كروب المتخصصة في الصناعة والتكنولوجيا والتحول الأخضر في نحو 75 موقعا في جميع أنحاء العالم.