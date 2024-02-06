تويوتا ترفع توقعات الأرباح السنوية بعد تجاوز أرباح الربع الثالث للتقديرات

رفعت شركة تويوتا موتور اليابانية توقعاتها لأرباح التشغيل للعام بأكمله بنحو 9% اليوم الثلاثاء، بعد أن تجاوزت أرباحها للربع الثالث تقديرات المحللين، مستفيدة من ضعف الين وقوة مبيعات السيارات ذات هامش الربح المرتفع والمركبات الهجينة.

وارتفعت أسهم تويوتا 4.4% بعد الإعلان، متعافية من انخفاض بنسبة 0.7% في وقت سابق.

وتتناقض التوقعات المرتفعة من شركة صناعة السيارات الأكثر مبيعا في العالم مع التوقعات المتشائمة من العديد من منافسيها الذين حذروا من نمو فاتر في المبيعات وأعلنوا عن تخفيضات في الإنتاج هذا العام بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ الطلب على السيارات الكهربائية.

ومن المتوقع أن تتفوق تويوتا، المتأخرة عن نظيراتها في قطاع السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات، على منافسيها هذا العام، بفضل الطلب القوي على السيارات الهجينة التي كانت صاحبة الريادة فيها منذ أكثر من ربع قرن بطراز بريوس.

ورفعت الشركة اليابانية توقعاتها لأرباح العام الحالي إلى 4.9 تريليون ين (33 مليار دولار) من 4.5 تريليون متوقعة في السابق.

ووفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن، يزيد هذا بكثير عن متوسط توقعات المحللين البالغ 4.6 تريليون ين.

وبلغ إجمالي أرباح تويوتا التشغيلية للأشهر الثلاثة حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 1.68 تريليون ين بزيادة 75.7% عنها قبل عام، متجاوزا متوسط تقديرات الأرباح البالغ 1.3 تريليون ين في استطلاع أجرته مجموعة بورصات لندن لتسعة محللين.

وشكلت السيارات الهجينة حوالي ثلثي إجمالي مبيعات تجاوزت عشرة ملايين سيارة من علامتي تويوتا ولكزس الفاخرة العام الماضي.

وسجلت أمريكا الشمالية، أكبر سوق لتويوتا من حيث الحجم، أقوى نمو مع زيادة المبيعات 28%.