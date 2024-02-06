بورصة مسقط
جلفار للهندسة تفوز بعقد من تنمية نفط عمان بقيمة 100 مليون ريال
لمدة 5 سنوات
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أعلنت شركة جلفار للهندسة والمقاولات العمانية اليوم الثلاثاء فوزها بعقد من شركة تنمية نفط عمان بقيمة تبلغ حوالي 100 مليون ريال.
وقالت الشركة في إفصاح لبورصة مسقط إن العقد يتعلق بإنجاز مشاريع في منطقة قرن علم التابعة لمحافظة الداخلية في السلطنة، مضيفة أن مدته 5 سنوات اعتبارا من 30 يناير/كانون الثاني الماضي.
وتوقعت الشركة أن يكون للعقد تأثير إيجابي على نتائجها المالية، وفق وكالة أنباء العالم العربي.
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