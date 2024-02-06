عمومية "غاز" السعودية توافق على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة

وافقت الجمعية العامة العادية لشركة توزيع الغاز الطبيعي "غاز"، على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة ومدتها 3 سنوات، والتي تبدأ من 5 فبراير 2024م وتنتهي 4 فبراير 2027م.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إنه تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم (ماجد عبدالله العيسى - رائد الحيدري - عبدالرحمن عبدالعزيز بن سليمان - عبداللطيف عمر العبداللطيف - عبدالهادي عايض القحطاني - ماجد عبدالرحمن العسيلان).