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شركة توزيع الغاز الطبيعي غاز
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سوق السعودية

عمومية "غاز" السعودية توافق على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة

لمدة 3 سنوات

دبي - العربية.نت
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وافقت الجمعية العامة العادية لشركة توزيع الغاز الطبيعي "غاز"، على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة ومدتها 3 سنوات، والتي تبدأ من 5 فبراير 2024م وتنتهي 4 فبراير 2027م.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إنه تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم (ماجد عبدالله العيسى - رائد الحيدري - عبدالرحمن عبدالعزيز بن سليمان - عبداللطيف عمر العبداللطيف - عبدالهادي عايض القحطاني - ماجد عبدالرحمن العسيلان).

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