نمو أرباح "العربي الوطني" 19% إلى 941 مليون ريال بالربع الرابع

ارتفع صافي أرباح البنك العربي الوطني بنسبة 19.11% في الربع الرابع من 2023، إلى نحو 941 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بصافي ربح نحو 790 مليون ريال في الربع المماثل من 2022، وفقاً لحسابات "العربية Business".

وأظهرت النتائج المالية السنوية، ارتفاع صافي أرباح البنك العربي الوطني، بنسبة 32.6% في العام 2023، إلى نحو 4.07 مليار ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 3.07 مليار ريال في 2022.

وقال البنك في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن الارتفاع يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة وصافي مكاسب من بيع استثمارات مقتناه لغير أغراض المتاجرة وصافي دخل أتعاب وعمولات ودخل العمليات الأخرى.

ويعود ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة بنسبة 26.6% إلى ارتفاع صافي محفظة القروض والسلف بنسبة 5.8% وارتفاع صافي الاستثمارات بنسبة 13.8% بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة.