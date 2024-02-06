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الأنابيب السعودية
جانب من أعمال شركة أنابيب السعودية
سوق السعودية

"أنابيب السعودية" تفوز بعقد توريد بـ 138.6 مليون ريال من "أرامكو"

مدته 12 شهرا

دبي - العربية.نت
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فازت شركة الأنابيب السعودية بعقد لتوريد أنابيب صلب للبترول والغاز لشركة أرامكو السعودية بقيمة تبلغ نحو 138.6 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الثلاثاء إنها وقعت عقد التوريد مع شركة أرامكو السعودية بتاريخ 6 فبراير 2024، ومدته12 شهرا.

وتوقعت أن ينعكس الأثر المالي لهذا العقد في الربع الثالث والرابع من العام 2024م.

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