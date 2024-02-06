"البنك العربي الوطني" يقرر توزيع 7% أرباحا نقدية عن النصف الثاني من 2023
بإجمالي 1.05 مليار ريال
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قرر مجلس إدارة البنك العربي الوطني بتاريخ 6 فبراير 2024 توزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين بنسبة 7% من القيمة الاسمية للسهم عن النصف الثاني من عام 2023م.
وقال البنك في بيان لـ"تداول السعودية" إن إجمالي المبلغ الموزع 1.05 مليار ريال، وعدد الأسهم المستحقة للأرباح 1.5مليار سهم،حصة السهم من التوزيع 0.7 ريال بعد خصم الزكاة.
وذكر أن تاريخ أحقية الأرباح لمساهمي البنك المالكين للأسهم يوم الاستحقاق الذي يوافق يوم الأحد الموافق 11 فبراير 2024 والمقيدين بسجلات البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي يوافق يوم الثلاثاء الموافق 13 فبراير 2024، وسيتم التوزيع يوم الأحد 25 فبراير 2025.
أوضح أنه تم الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي على قرار المجلس بتوزيع أرباح نقدية مرحلية للمساهمين عن النصف الثاني من العام 2023.
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