"التخطيط" المصرية: إعلان العروض النهائية لطرح "وطنية للبترول" خلال 48 ساعة

قالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد اليوم الثلاثاء، إن من المقرر إعلان العروض النهائية لطرح حصة بالشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية "وطنية" خلال 48 ساعة.

وأضافت الوزيرة في تصريحات صحافية أن من المتوقع حسم مصير طرح محطة جبل الزيت لتوليد الطاقة من الرياح للبيع قبل نهاية الربع الأول من 2024.

وحول طرح حصة من وطنية، قالت السعيد إنه تم الانتهاء من دراسة جميع العروض المبدئية والفحص النافي للجهالة لاختيار أفضل عرض مقدم من بين ثلاثة أو أربعة عروض، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وأشارت الوزيرة إلى أنه يجري العمل على دراسة دولية بشأن خطة استغلال مباني الوزارات الحكومية القديمة، مضيفة أنه سيتم إجراء تقييم دولي ومحلي لاختيار أفضل سبل الاستغلال.