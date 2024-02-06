"الخليج للملاحة": الاستحواذ على أصول بروج للطاقة لا يزال قيد الدراسة

قالت شركة الخليج للملاحة القابضة المدرجة في بورصة دبي، اليوم الثلاثاء، إن صفقة استحواذها على الشركات والأصول التابعة لشركة بروج للطاقة لا تزال قيد التقييم والدراسة، متوقعة الانتهاء من تلك الدراسة خلال أسابيع.

وأضافت الشركة في بيان إلى بورصة دبي أنه لا يوجد أي أخبار جوهرية لم يتم الإفصاح عنها مسبقا من شأنها التأثير على سعر السهم الذي انخفض خلال الجلسة بالحد الأقصى.

كما نفت الخليج للملاحة تخارج أي من كبار مساهميها من الشركة، وفق وكالة أنباء العالم العربي.