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"السعودي الفرنسي" يوصي بتوزيع 10% أرباحاً نقدية عن النصف الثاني من 2023

بواقع ريال لكل سهم

دبي - العربية.نت
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أعلن البنك السعودي الفرنسي عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني للعام 2023م بإجمالي نحو 1.198 مليار ريال لعدد أسهم مستحقة للأرباح نحو 1.198 مليار سهم.

وقال البنك في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن حصة السهم من التوزيع تبلغ ريال بعد خصم الزكاة بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 10%.

وستكون أحقية الأرباح للنصف الثاني لعام 2023م لمساهمي البنك المسجلين لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد اجتماع الجمعية العامة والذي سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق.

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وسبق للبنك توزيع أرباح نقدية صافية قدرها 1.140 مليار ريال عن النصف الأول من العام المالي 2023م ليبلغ مجموع صافي الأرباح الموزعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م مبلغ وقدره 2.338 مليار ريال، بواقع 1.95 ريال للسهم الواحد، وبما يعادل 19.50% من القيمة الاسمية للسهم.

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