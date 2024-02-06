"الفخارية" توقع اتفاقية شراء شركة مصنع أرض السعودية للمنتجات الإسمنتية

وقعت الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية اتفاقية البيع والشراء مع ملاك شركة مصنع أرض السعودية للمنتجات الاسمنتية للاستحواذ على كامل حصص ملكيتهم.

وقالت الشركة في بيان لـ" تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إنها ستمضي قدماً بإتمام عملية الاستحواذ بعد اكتمال الشروط المسبقة للإقفال، وإنها ستعلن لاحقاً عن أي تطورات وإجراءات فيما يخص ذلك.

كانت الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية قد وقعت مذكرة تفاهم بتاريخ 3 ديسمبر الماضي مع ملاك شركة مصنع أرض السعودية للمنتجات الإسمنتية للاستحواذ على كامل حصص الملكية في الشركة مقابل مبلغ نقدي أو بإصدار أسهم أو الجمع بينهما.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"إن المذكرة تم توقيعها آنذاك ومدتها 90 يوما، وستقوم الشركة بتعيين مستشاري الفحص النافي للجهالة ومن ثم التفاوض حول توقيع اتفاقية ملزمة لشراء الحصص.

وأشارت إلى الاتفاق على تقييم حقوق الملكية لشركة مصنع أرض السعودية للمنتجات الإسمنتية بمبلغ 26 مليون ريال، وتخفض هذه القيمة في حالة قيام الملاك الحاليين لشركة شركة مصنع أرض السعودية للمنتجات الإسمنتية بتنفيذ أي مسحوبات تخفض من حقوق ملكية الشركة، حيث ستنخفض هذه القيمة بنفس مقدار ما تم سحبه.