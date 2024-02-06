"الكيميائية السعودية" توقع اتفاقية مع شركة من البوسنة لتوطين صناعة فيوزات الذخائر

وقعت الشركة الكيميائية السعودية القابضة، من خلال شركتها التابعة الشركة الكيميائية السعودية المحدودة، اتفاقية ملزمة مع شركة (تي آر بي) البوسنية لنقل المعرفة وتوطين صناعة الفيوزات الميكانيكية لذخائر عيار 155 و105 والهاون.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن قيمة العقد تبلغ 4 ملايين يورو.

وتمت مراسم التوقيع في معرض الدفاع العالمي الذي تشارك فيه الشركة الكيميائية السعودية المحدودة كراع ذهبي لهذا الحدث العالمي في قطاع الصناعات العسكرية.

وأضافت أن مدة العقد سنة، يتم فيها نقل المعرفة وتوطين التقنية وإتمام جاهزية خط الإنتاج.

وتعليقًا على الاتفاقية، قال المهندس الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب ثامر المهيد: "تؤكد هذه الاتفاقية التزامنا بدعم أهداف رؤية المملكة 2030 وتعزيز المحتوى المحلي، حيث نسعى إلى توطين الصناعات العسكرية، مما سيساهم في تطوير القدرات الدفاعية لوطننا، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا القطاع الحيوي".

وأشارت الشركة إلى أنه من المتوقع تحقيق زيادة في إجمالي الإيرادات تقدر بأكثر من 25 مليون ريال سنويا بعد بدء التسويق التجاري والذي من المتوقع أن يبدأ خلال عام 2025.