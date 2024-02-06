"المركز الكندي الطبي" توقع عقد توريد خدمات طبية لحفارات شركة الحفر العربية

وقعت شركة المركز الكندي الطبي عقدا مع شركة الحفر العربية، لتوريد خدمات طبية لحفارات شركة الحفر العربية في المملكة العربية السعودية.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الثلاثاء،إن قيمة العقد 5.44 مليون ريال، ومدته عامين.

وتوقعت أن ينعكس الأثر المالي لهذا العقد بدءاً من النصف الأول من العام المالي 2024.