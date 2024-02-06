سوق السعودية
"المركز الكندي الطبي" توقع عقد توريد خدمات طبية لحفارات شركة الحفر العربية
بقيمة 5.44 مليون ريال ولمدة عامين
وضع القراءة
100% حجم الخط
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
0:00
وقعت شركة المركز الكندي الطبي عقدا مع شركة الحفر العربية، لتوريد خدمات طبية لحفارات شركة الحفر العربية في المملكة العربية السعودية.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الثلاثاء،إن قيمة العقد 5.44 مليون ريال، ومدته عامين.
وتوقعت أن ينعكس الأثر المالي لهذا العقد بدءاً من النصف الأول من العام المالي 2024.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية