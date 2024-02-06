اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
زهرة الواحة للتجارة
شعار زهرة الواحة للتجارة
سوق السعودية

"زهرة الواحة" تجدد اتفاقية تسهيلات ائتمانية مع "مصرف الإنماء" بـ 60 مليون ريال

بهدف فتح اعتمادات مستندية لشراء المواد الخام

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00

أعلنت شركة زهرة الواحة للتجارة عن تجديد اتفاقية التسهيلات الائتمانية المتوافقة مع الضوابط الشرعية من مصرف الإنماء، بقيمة 60 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن هدف التمويل فتح اعتمادات مستندية لشراء المواد الخام، ومدته من 6 فبراير 2024 إلى 31 أكتوبر 2024.

وأضافت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل سند لأمر مقدم من قبل الشركة بإجمالي قيمة التسهيلات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
350 ألف مريض في غزة يبحثون عن دواء ينقذ حياتهم 350 ألف مريض في غزة يبحثون عن دواء ينقذ حياتهم
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط