سوق السعودية
"زهرة الواحة" تجدد اتفاقية تسهيلات ائتمانية مع "مصرف الإنماء" بـ 60 مليون ريال
بهدف فتح اعتمادات مستندية لشراء المواد الخام
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أعلنت شركة زهرة الواحة للتجارة عن تجديد اتفاقية التسهيلات الائتمانية المتوافقة مع الضوابط الشرعية من مصرف الإنماء، بقيمة 60 مليون ريال.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن هدف التمويل فتح اعتمادات مستندية لشراء المواد الخام، ومدته من 6 فبراير 2024 إلى 31 أكتوبر 2024.
وأضافت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل سند لأمر مقدم من قبل الشركة بإجمالي قيمة التسهيلات.
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