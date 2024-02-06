"هرفي للأغذية" تتحول للربحية بـ 5.6 مليون ريال بالربع الرابع

تحولت شركة هرفي للخدمات الغذائية إلى تحقيق صافي أرباح نحو 5.6 مليون ريال في الربع الرابع من 2023، مقارنة بخسائر نحو 59.28 مليون ريال في الربع المماثل من 2022.

وعلى أساس ربعي، تراجع صافي أرباح "هرفي للأغذية" بنسبة 49.05% في الربع الرابع من 2023، مقارنة بصافي ربح نحو 11.04 مليون ريال في الربع الثالث من 2023.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن التحول للربحية في الربع الرابع من العام الماضي، على أساس سنوي، يعود إلى انخفاض مصاريف البيع والتسويق، والمصاريف العمومية والإدارية وانخفاض المصاريف التمويلية، على الرغم من انخفاض الإيرادات الأخرى، وزيادة مصروف الزكاة.

وخلال العام 2023، ارتفع صافي أرباح "هرفي للأغذية" بنسبة 136.5% إلى نحو 8.39 مليون ريال، مقارنة بأرباح نحو 3.55 مليون ريال في العام 2022.

وأعلنت الشركة في بيان منفصل لـ"تداول السعودية"عن توصية مجلس الإدارة باجتماعه يوم الاثنين 5 فبراير 2024م للجمعية العامة لمساهمي الشركة التي سوف يعلن عن تاريخ انعقادها لاحقاً بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي المنتهي في31 ديسمبر 2023م .

وعزت سبب التوصية إلى دعم وتقوية المركز المالي للشركة إضافة إلى دعم السيولة النقدية وتمويل التوسعات الرأسمالية للشركة.