ارتفاع أرباح "صافولا" الفصلية 140% إلى 227 مليون ريال

أظهرت النتائج المالية الأولية لمجموعة صافولا ارتفاع صافي أرباحها بنسبة 140.3% في الربع الرابع من 2023، إلى نحو 227.05 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 94.47 مليون ريال في الربع المماثل من 2022.

وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي أرباح "صافولا" بنسبة 54.08% مقارنة بصافي ربح نحو 147.4 مليون ريال في الربع الثالث من 2023.

وقالت "صافولا" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن الارتفاع في صافي الربح الفصلي على أساس سنوي، يعود بشكل رئيسي إلى الزيادة المسجلة في إجمالي الربح في قطاعات تصنيع الأغذية، والتجزئة، والأغذية المجمدة، وارتفاع حصة المجموعة في أرباح شركات زميلة، بالإضافة إلى انخفاض المصاريف التشغيلية.

ويعود كذلك إلى عكس الخسارة الناتجة عن الانخفاض في القيمة (بالصافي) لبعض الأصول غير المتداولة بشكل رئيسي في قطاعي تصنيع الأغذية والتجزئة بمبلغ قدره 111.9 مليون ريال خلال الربع الرابع من العام 2023م، بينما كان عكس الخسارة الناتجة عن الانخفاض القيمة (بالصافي) لبعض الأصول غير المتداولة بشكل رئيسي في قطاعات تصنيع الأغذية، والتجزئة، والخدمات الغذائية خلال الربع الرابع من العام 2022م بقيمة بلغت 65.2 مليون ريال.

وجاء الارتفاع في صافي الأرباح على الرغم من ارتفاع صافي تكلفة التمويل، وارتفاع مصروفات الزكاة وضريبة الدخل، وكذلك تسجيل المجموعة خلال الربع الرابع من العام 2022م لربح رأسمالي قدره 41.8 مليون ريال متحقق من بيع حصة المجموعة في شركة مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية.

وخلال العام 2023، ارتفع صافي أرباح "صافولا" بنسبة 21.06% إلى نحو 899.19 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 742.75 مليون ريال في العام 2022.