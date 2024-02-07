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أدنوك

ارتفاع الأرباح الفصلية لـ"أدنوك للتوزيع" 68% إلى 706 ملايين درهم

انخفضت أرباحها السنوية بنسبة 5% إلى 2.6 مليار درهم

دبي - العربية.نت
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ارتفعت الأرباح الفصلية لشركة أدنوك للتوزيع بنسبة 68% إلى 706 ملايين درهم، وجاءت النتائج أفضل من متوسط توقعات المحللين عند 550مليون درهم.

وعلى مدار العام تراجعت الأرباح بنسبة 5% إلى 2.6 مليار درهم، وجاء ذلك على الرغم من ارتفاع الإيرادات بنسبة 7% إلى 34.6 مليار درهم.

وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 10.28 فلسا لكل سهم عن النصف الثاني من العام الماضي.

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