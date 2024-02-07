أدنوك
ارتفاع الأرباح الفصلية لـ"أدنوك للتوزيع" 68% إلى 706 ملايين درهم
انخفضت أرباحها السنوية بنسبة 5% إلى 2.6 مليار درهم
وضع القراءة
100% حجم الخط
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
0:00
ارتفعت الأرباح الفصلية لشركة أدنوك للتوزيع بنسبة 68% إلى 706 ملايين درهم، وجاءت النتائج أفضل من متوسط توقعات المحللين عند 550مليون درهم.
وعلى مدار العام تراجعت الأرباح بنسبة 5% إلى 2.6 مليار درهم، وجاء ذلك على الرغم من ارتفاع الإيرادات بنسبة 7% إلى 34.6 مليار درهم.
وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 10.28 فلسا لكل سهم عن النصف الثاني من العام الماضي.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
العجز التجاري في فرنسا يصل إلى 6.8 مليار يوروالصادرات سجلت زيادة شهرية بواقع 1.1% اقتصاد
-
مسؤولون صينيون وأميركيون يلتقون في بكين لمناقشة قضايا تجاريةبكين أثارت اعتراضات على زيادة الرسوم الجمركية على الصادرات الصينية اقتصاد
-
عضو في مجلس إدارة "المركزي" الأوروبي: يجب التحلي بالصبر عند خفض الفائدةوسط مخاوف عودة اشتعال التضخم بسبب أزمة البحر الأحمر اقتصاد
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية