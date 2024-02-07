تراجع أرباح "أسواق العثيم" 3% إلى 165.7 مليون ريال بالربع الرابع

أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة أسواق عبدالله العثيم تراجع صافي أرباحها بنسبة 2.98% في الربع الرابع من 2024 إلى نحو 165.7 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 170.8 مليون ريال في الربع المماثل من 2022.

وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي أرباح "أسواق العثيم" بنسبة 165.6% مقارنة بصافي ربح نحو 62.38 مليون ريال في الربع الثالث من 2023.

وفي بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، أرجعت "أسواق العثيم" تراجع الأرباح الفصلية على أساس سنوي، إلى ارتفاع المصاريف المصاحبة لافتتاح الفروع الجديدة وأهمها تكلفة تمويل عقود الإيجار بمقدار 6.5 مليون ريال، وتراجع أداء الشركات الزميلة بمقدار 4 ملايين ريال، بالرغم من نمو المبيعات وتحسن هامش الربح وزيادة الكفاءة التشغيلية، بالإضافة إلى استرداد مخصص هبوط قيمة استثمار الشركة في جمهورية مصر العربية بقيمة 4.1 مليون ريال.

وخلال العام 2023، انخفض صافي أرباح "أسواق العثيم" بنسبة 54.8% إلى 487.5 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 1.08 مليار ريال في العام 2022.