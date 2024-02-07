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جهاز آيفون وشعار أبل (رويترز)
جهاز آيفون وشعار أبل
أبل

مجلة: "أبل" تطور طرازين قابلين للطي من "آيفون"

تطوير الطرازين القابلين للطي لا يزال في مرحلة مبكرة

دبي - العربية.نت
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ذكرت مجلة (ذا إنفورميشن) الاقتصادية، اليوم الأربعاء، أن شركة أبل تطور نماذج أولية لطرازين على الأقل قابلين للطي بالعرض من هاتفها الرائد آيفون.

ويشير تقرير الصحيفة الذي استندت فيه لمصادر مطلعه إلى أن تطوير الطرازين القابلين للطي لا يزال في مرحلة مبكرة وأنهما غير مدرجين في خطط الشركة للإنتاج التجاري للعامين الحالي أو المقبل.

وجاء في التقرير أن أبل تواصلت في الآونة الأخيرة مع شركة تصنيع واحدة على الأقل في آسيا بخصوص مكونات طرازين قابلين للطي بأحجام مختلفة من "آيفون".

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