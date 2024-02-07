مجلس إدارة "البنك العربي الوطني" يوصي بزيادة رأس المال 33.33% بأسهم منحة

أعلن البنك العربي الوطني عن صدور قرار مجلس الإدارة بالتمرير بتاريخ 07 فبراير 2024 بالتوصية للجمعية العامة غير العادية للبنك بزيادة رأس المال عن طريق منح أسهم مجانية للمساهمين بواقع سهم مجاني واحد لكل ثلاثة أسهم.

وقال البنك في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن رأس المال قبل الزيادة 15 مليار ريال، وسيرتفع بعد الزيادة إلى 20 مليار ريال وتصل نسبة الزيادة 33.33%.

ويبلغ عدد الأسهم قبل الزيادة 1.5 مليار سهم، وحال زيادة رأس المال سيصل العدد إلى ملياري سهم.

أوضح مجلس إدارة البنك إن هذه التوصية إلى تعزيز ملاءة البنك المالية، وستتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ 5 مليارات ريال من حساب الأرباح المبقاة والاحتياطي النظامي.

وتاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية للبنك والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية (والذي سيتم تحديده لاحقًا).

و في حال وجود كسور أسهم فإنه سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم.

وأشار البنك إلى أن المنحة تعتبر مشروطة بأخذ موافقة الجهات الرسمية والجمعية العامة غير العادية على الزيادة في رأس المال و عدد الأسهم الممنوحة،وتجدر الإشارة بأنه قد تم الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي على زيادة رأس المال.