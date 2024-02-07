"الصحة" السعودية ترسي مشروعاً على "دار المعدات" بـ51.1 مليون ريال

أعلنت شركة دار المعدات الطبية والعلمية عن تلقيها خطاب الموافقة على ترسية منافسة مشروع الصيانة الطبية لمستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز بالرياض مع وزارة الصحة السعودية.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن قيمة المشروع تبلغ 51.07 مليون ريال شامل ضريبة القيمة المضافة، ومدة تنفيذه 5 سنوات.

وأشارت إلى أنه يتوقع أن ينعكس الأثر المالي للمشروع خلال الربع الثالث من عام 2024م.