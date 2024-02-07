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"إيلي ليلي" تتوقع وصول مبيعاتها إلى 41.6 مليار دولار في 2024

تُقيّم حاليا بنحو 670 مليار دولار بعد طرحها دواء "Zepbound" لإنقاص الوزن

دبي - العربية.نت
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توقعت شركة "إيلي ليلي" أن تتراوح مبيعاتها السنوية بين 40.4 مليار دولار و41.6 مليار دولار في 2024، أي أعلى من متوسط توقعات المحللين البالغ 39.5 مليار دولار.

تأتي التوقعات المتفائلة من الشركة بعد طرحها دواء "Zepbound" لإنقاص الوزن المتوقع أن يصبح الدواء الأكثر مبيعا على الإطلاق، حيث سجلت مبيعات الدواء 176 مليون دولار بنهاية الربع الرابع من 2023 بعد طرحه في ديسمبر.

وجعلت أعمال "Eli Lilly" المرتبطة بإنقاص الوزن منها شركة الرعاية الصحية الأكثر قيمة في العالم، حيث تجاوزت قيمتها السوقية 500 مليار دولار في أغسطس الماضي، وتُقيّم حاليا بنحو 670 مليار دولار.

يُذكر أن سهم الشركة ارتفع بأكثر من 5% قبل افتتاح الأسواق الأميركية وتضاعفت قيمته على مدار الـ 12 شهرا الماضية حتى إغلاق يوم الاثنين.

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