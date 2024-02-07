"صافولا" تضاعف رأسمالها وتوزع حصتها في المراعي على مساهميها.. والسهم يتراجع

أعلنت مجموعة صافولا عن توصية مجلس إدارتها بزيادة رأسمالها بقيمة 6 مليارات ريال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية، مما سيمكنها من تعزيز مركزها المالي ودعم محفظتها الاستثمارية المستقبلية مع سداد ديونها.

وقالت "صافولا" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إنها تعتزم توزيع كامل حصتها البالغة 34.52% من أسهمها في شركة المراعي، على مساهمي "صافولا" بهدف تعظيم القيمة الاستثمارية لهم، وذلك بعد إتمام عملية طرح حقوق الأولية.

وأوضحت المجموعة أن عملية إصدار حقوق الأولوية ستمكن "صافولا" من تعزيز مركزها المالي ودعم محفظتها الاستثمارية المستقبلية مع سداد ديونها وتمكينها من توزيع أسهمها في شركة "المراعي" على مساهمي "صافولا".

وستكون أحقية حقوق الأولوية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي ستعتمد زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية والذين تظهر أسمائهم في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الايداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية، وسيتم الإعلان عن تاريخ انعقادها بعد أخذ موافقة الجهات النظامية.

وتخضع توصية مجلس الإدارة لموافقة الجهات النظامية ذات العلاقة والجمعية العامة غير العادية لمساهمي مجموعة صافولا.

ويهدف توزيع أسهم "صافولا" في شركة المراعي إلى تعظيم القيمة الاستثمارية لمساهمي صافولا الذين سيستفيدون من خلال ملكيتهم المباشرة من فرص النمو وتوزيعات الأرباح المستقبلية لإحدى أكبر شركات الأغذية في المنطقة.

وبحسب "صافولا" فإن استثمارها في شركة المراعي من أنجح استثماراتها حتى تاريخه.

وقد تراجع سهم صافولا بنحو 2.8%، خلال تعاملات اليوم الأربعاء.

دراسة إدراج "بنده"

وفي سياق آخر، قالت "صافولا" إنها ستقوم بدراسة إدراج شركة "بنده" مستقبلاً، مما سيشكل فرصة إضافية لتعظيم القيمة الاستثمارية لمساهمي صافولا.

وأشارت إلى أن شركة "بنده" للتجزئة، وهي إحدى شركات صافولا، حققت تحسناً ملحوظاً في أدائها بفضل نجاح برنامج تحسين تجربة العميل (CXR). وتتمحور استراتيجية النمو المستقبلية لبنده في الحفاظ على هذه الوتيرة الإيجابية من خلال تعزيز تواجدها في السوق السعودية وتبنيها لعدة مبادرات رقمية مختلفة.

وقالت مجموعة صافولا، إن التوجه الاستراتيجي طويل الأمد لها يتركّز في مواصلة النمو وتعزيز استثماراتها في شركاتها التشغيلية في قطاع الأغذية الأساسية وفئات الأغذية سريعة النمو ذات القيمة المضافة، وتستند الشركة في ذلك إلى سجلها الحافل من النجاحات وانتشارها الواسع داخل المملكة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

عدم توزيع أرباح نقدية

وأوضحت أن عملية إصدار حقوق الأولوية المخطط لها سيعقبها تخفيض لرأس المال (والذي سيخضع لموافقة الجهات النظامية والجمعية العامة غير العادية للمساهمين) وذلك لتتمكن صافولا من توزيع حصتها في رأسمال شركة المراعي.

يذكر أن رأسمال "صافولا" المصدر يبلغ نحو 5.34 مليار ريال، مقسمة على نحو 533.98 مليون سهم.

وفي ضوء توصية مجلس الإدارة بإصدار حقوق أولوية لتعزيز مركزها المالي وتمكين "صافولا" من توزيع كامل حصتها في شركة المراعي على مساهمي "صافولا"، أعلنت "صافولا" عن قرار مجلس إدارتها بعدم توزيع أرباح نقدية عن العام 2023م.

الرئيس التنفيذي لشركة فيلا المالية، حمد العليان

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة فيلا المالية، حمد العليان، في مقابلة مع "العربية Business"، إن تخارج "صافولا" من شركة المراعي قد يكون نتيجة رغبة الشركة بدخول أسواق جديدة وتنويع استثماراتها.