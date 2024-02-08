أرباح "عذيب للاتصالات" تقفز 851.8% إلى 76.05 مليون ريال في الربع الثالث

قفزت الأرباح الفصلية لشركة اتحاد عذيب للاتصالات "GO قو" في الربع الثالث من عامها المالي بنسبة 851.8% إلى 76.05 مليون ريال مقابل 7.99مليون ريال في الربع المماثل من العام المالي الماضي.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الخميس، يعود سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الثالث إلى الزيادة في إيرادات قطاع الأفراد وإيرادات قطاع الأعمال وإيرادات قطاع الجملة، مقارنة للربع المماثل من العام السابق.

وأشارت إلى نمو إيراداتها الفصلية بنسبة 61.8% إلى 265.44 مليون ريال مقابل 164.02 مليون ريال في المماثل من العام المالي الماضي.

وعزت ارتفاع صافي الربح خلال الربع الثالث إلى زيادة الإيرادات والإيرادات الأخرى وانخفاض مصاريف البيع والتسويق، على الرغم من الارتفاع في تكلفة الخدمات والمصروفات العمومية والإدارية والمصاريف التمويلية وخسائر انخفاض القيمة في الذمم المدينة التجارية.

وخلال أول تسعة أشهر من العام المالي للشركة الذي ينتهي في مارس، سجل صافي الربح نموا بأكثر من 1262%، إلى 176.54 مليون ريال مقابل نحو 13 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام المالي الماضي، نتيجة ارتفاع الإيرادات والإيرادات الأخرى وانخفاض مصاريف البيع والتسويق ومصاريف خسائر انخفاض القيمة في الذمم المدينة التجارية والمصاريف التمويلية، على الرغم من ارتفاع في تكلفة الخدمات والمصروفات العمومية والإدارية.

وارتفعت إيرادات الشركة في تسعة أشهر بنسبة 56.82%، إلى 709.66 مليون ريال مقابل 452.52 مليون ريال في الفترة المناظرة من العام المالي الماضي بسبب الزيادة في إيرادات قطاع الأفراد وإيرادات قطاع الأعمال وإيرادات قطاع الجملة للفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام المالي السابق.