إدارة بايدن تؤسس كونسورتيوم جديدا بأكثر من 200 كيان لتخفيف من مخاطر الذكاء الاصطناعي

قالت إدارة بايدن يوم الخميس إن شركات الذكاء الاصطناعي الرائدة هي من بين مجموعة من أكثر من 200 كيان التي ستنضم إلى اتحاد أميركي جديد لدعم التطوير الآمن ونشر الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وأعلنت وزيرة التجارة، جينا ريموندو عن اتحاد معهد سلامة الذكاء الاصطناعي الأميركي، والذي يضم كلا من: "OpenAI" و"Google" و"Anthropic" و"Microsoft"، إلى جانب "Meta"، و"Apple"، و"Amazon.com"، و"Nvidia"، و"Palantir"، و"Intel"، و"JPMorgan"، و"Bank of America".

وقالت ريموندو في بيان: "لدى الحكومة الأميركية دور مهم تلعبه في وضع المعايير وتطوير الأدوات التي نحتاجها للتخفيف من المخاطر وتسخير الإمكانات الهائلة للذكاء الاصطناعي".

وسيضم الكونسورتيوم أيضًا كلا من: "BP"، و"Cisco"، و"IBM"، و"Hewlett Packard"، و"Northop Grumman"، و"Mastercard"، و"Qualcomm"، و"Visa" ومؤسسات أكاديمية كبرى ووكالات حكومية، تحت إشراف المعهد الأميركي لسلامة الذكاء الاصطناعي (USAISI).

هدف الكونسورتيوم

تم تكليف المجموعة بالعمل على الإجراءات ذات الأولوية الموضحة في الأمر التنفيذي الصادر عن الرئيس بايدن في أكتوبر بشأن الذكاء الاصطناعي "بما في ذلك وضع مبادئ توجيهية لتشكيل الفريق الأحمر، وتقييمات القدرات، وإدارة المخاطر، والسلامة والأمن، ووضع العلامات على المحتوى الاصطناعي".

تعهدت شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى العام الماضي بوضع علامة "watermark" على المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي لجعل التكنولوجيا أكثر أمانًا.

وجه أمر بايدن الوكالات إلى وضع معايير لهذا الاختبار ومعالجة المخاطر الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية ومخاطر الأمن السيبراني ذات الصلة.

وفي ديسمبر/كانون الأول، قالت وزارة التجارة إنها تتخذ الخطوة الأولى نحو كتابة المعايير والإرشادات الأساسية للنشر والاختبار الآمن للذكاء الاصطناعي.

وقالت الوزارة إن الكونسورتيوم يمثل أكبر مجموعة من فرق الاختبار والتقييم وسيركز على إنشاء أسس "لعلم قياس جديد في سلامة الذكاء الاصطناعي".

الذكاء الاصطناعي التوليدي - الذي يمكنه إنشاء نصوص وصور ومقاطع فيديو - أثار المخاوف بشأن الإطاحة ببعض الوظائف، ويقلب الانتخابات الأميركية رأسا على عقب، ويحتمل أن يتغلب على البشر ويحدث آثارا كارثية.

وبينما تسعى إدارة بايدن إلى تطبيق الضمانات، تعثرت الجهود في الكونغرس لتمرير تشريع يتناول الذكاء الاصطناعي على الرغم من العديد من المنتديات رفيعة المستوى والمقترحات التشريعية.