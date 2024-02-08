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أوبر

ارتفاع أرباح "أوبر" 135% إلى 1.4 مليار دولار في الربع الرابع

طلب عالمي قوي على الرحلات وتوصيل الطعام

دبي - العربية.نت
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سجلت شركة أوبر تكنولوجيز أرباحا صافية في الربع الرابع من العام الماضي بقيمة 1.4 مليار دولار، بارتفاع قدره 135% على أساس سنوي.

وتجاوزت الأرباح الفصلية متوسط التوقعات البالغ 351 مليون دولار.

يأتي ذلك على خلفية الطلب العالمي القوي على الرحلات وتوصيل الطعام خلال فترة العطلات، حيث سجلت الشركة إيرادات فصلية من إجمالي الحجوزات بقيمة 37.6 مليار دولار، وهو ما يمثل نموا بـ 22% على أساس سنوي.

وتشمل نتائج أوبر مكاسب غير محققة من إعادة تقييم استثماراتها في الأسهم بقيمة مليار دولار، بما في ذلك شركتي ديدي غلوبال وأورورا.

كانت "أوبر" قد حققت أرباحا بنحو 221 مليون دولار خلال الربع الثالث من العام 2023.

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